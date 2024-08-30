شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف رحيل كوكا للدورى البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف رحيل أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق إلى الدورى البرتغالى بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض برتغالى أبرزهم من ريو آفى، حيث طلب الأخير شراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و200 ألف دولار، وأكد مسئولو الأهلي أن العرض المالي ضعيف ولا يُناسب اللاعب الشاب الذي تألق مع منتخب مصر في أولمبياد باريس الأخيرة.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن من أجل إنجاز صفقة التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى قبل غلق باب القيد الأفريقى خلال 24 ساعة، باعتباره من ضمن الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهدت صفقة بن رمضان حالة من الشد والجذب خلال الأيام الماضية، في ظل عدم الاتفاق على بعض الأمور المالية بين الناديين، لرغبة النادي المجري في تحقيق أعلى عائد من بيع اللاعب التونسي، بينما يطمح مسئولي الأهلي لحسم الصفقة في حدود السقف المالي المحدد من قبل الإدارة.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة بن رمضان مقابل دفع مبلغ 2.5 مليون يورو، بخلاف الاتفاق على نسبة عائد البيع وبعض البنود الإضافية حال مشاركة اللاعب في عدد محدد من المباريات أو تسجيل عدد معين من الأهداف.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم الصفقة قبل منتصف ليلة السبت المقبل باعتبارها آخر موعد قبل غلق باب القيد حتى يتم قيده في قائمة الموسم الجديد ويتمكن من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل.

الأمور المالية لم تكن العائق الوحيد في تأخر صفقة بن رمضان بل يواجه الأهلي مشكلة بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الفريق الأحمر ورغبته في حسم مصير بيرسي تاو ومناقشة عروض رحيله قبل الاتفاق النهائي على حسم صفقة بن رمضان.