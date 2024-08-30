شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الاختبار الـ5.. عقدة النهائيات لعنة تطارد بيراميدز أمام زد فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الجمعة تحديا من نوع خاص، عندما يواجه فريق زد فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة كأس مصر 2023.

وتأهل زد إلى المباراة النهائية عقب الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي بهدف نظيف، بينما جاء تأهل بيراميدز بعدما فاز على المصرى فى نصف النهائى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد التعادل فى المباراة بنتيجة 1-1.

ويعانى فريق بيراميدز من عقدة المباراة النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس.

1- نهائي كأس مصر 2019

كات تلك أول مباراة نهائية يخوضها بيراميدز، وذلك عندما اصطدم السماوي بالزمالك في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة وتوج بالبطولة.

2- نهائي الكونفدرالية 2020

في موسم 2020، لعب بيراميدز نهائيا قاريا، أمام نهضة بركان المغربي، في بطولة الكونفدرالية، ونجح الفريق المغربي في التغلب على السماوي بهدف دون رد.

3- نهائي كأس مصر 2022

واجه بيراميدز النادي الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2021-2022، وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب.

4- نهائي السوبر المصري 2022

واجه بيراميدز الأهلي مجدداً في نهائي بطولة السوبر المصري عن موسم 2022، بعد اعتذار الزمالك، وفاز الأهلي بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها علي معلول في الأشواط الإضافية.