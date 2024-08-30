شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يوافق على إعارة 5 لاعبين من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار إعارة 5 لاعبين بالفريق الكروى وهم حمدى علاء، ماجد هانى، على ياسر، عبد الله محمد، ومحمد طارق، بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة جوزيه جوميز.

ورفض البرتغالى تجديد إعارة الثنائى حسام أشرف وأحمد محمود وتمسك ببقائهما فى الموسم الجديد، وبالفعل انتظم الثنائى فى التدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضى.

ولم يحدد مسئولو نادى الزمالك وجهة الـ5 لاعبين الذين استقر على إعارتهم حتى الآن، حيث يفاضلون بين أكثر من عرض، قبل اتخاذ القرار النهائي، حيث يرغب الأبيض فى تحقيق الاستفادة المادية الكاملة للنادى من إعارة الخماسي الشاب.

ويكثف مسئولو نادى الزمالك من محاولاتهم للتعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق الفترة الثانية من باب القيد الأفريقى، المقرر لها غداً السبت، حيث يتبقى 24 ساعة فقط، يستطيع خلالهم النادى الأبيض التعاقد مع صفقات جديدة وقيدها فى القائمة للاستفادة منها فى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادى لمدة 3 فترات خلال الساعات المقبلة، حيث أرسل مسئولو نادى الزمالك صباح الثلاثاء الماضى، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغاني الأسبق بصفوف الفريق بنيامين اتشمبونج.