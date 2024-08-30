شكرا لقرائتكم خبر عن أوجولا وعمر الساعى وعبد الرحمن مجدى الأكثر طلبا فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت معظم الأندية فى التجهيز للموسم الجديد، فى انتظار فتح باب القيد الصيفى المقرر له يوم السبت المقبل 31 أغسطس، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، من أجل قيد صفقاتها.

وتسعى كل الأندية إلى تدعيم صفوفها باللاعبين المميزين، خاصة فى المراكز التى تجد فيها نقصا واضحا وعانت منها الأندية خلال الموسم الماضى.

وجذب 3 لاعبين انتباه أكثر من نادٍ للتعاقد معهم خلال الفترة الحالية والتي ستشهد صراعا كبيرا بين الأندية، نستعرضهم في التقرير التالى..

صديق أوجولا

خطف النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا، الأنظار بعد تألقه الواضح وأصبح من أهم اللاعبين في الدورى هذا الموسم، بعدما ساهم 23 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة مع سيراميكا سجل 12 هدفا وصنع 11 هدفا، ليواصل مسيرة التألق الذى بدأ في صفوف سموحة في الموسم الماضى.

ووضع أكثر من نادٍ صديق أوجولا على رأس اهتماماتها ويأتي في مقدمة هذه الأندية الزمالك الذى ينتظر فتح القيد للدخول في المفاوضات مع سيراميكا، وبيراميدز الذى يدرس تقديم عرض مالى ولاعبين للظفر بخدمات النيجيري.

عمر الساعى

أصبح عمر الساعى لاعب وسط الإسماعيلى محور اهتمام الأهلى وبيراميدز في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الظفر بخدماته لتدعيم خط الوسط، ويسعى كلا الفريقين للفوز بخدماته.

ويعد صاحب الـ21 عاما من أبرز لاعبى الإسماعيلى في هذا الموسم، حيث نجح في المساهمة في 8 أهداف خلال 31 مباراة خاضها مع الدراويش، حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلها.

وعرض الأهلى 30 مليون جنيه ولاعبين إعارة على الإسماعيلى من أجل ضم اللاعب، لكن الإسماعيلى يرغب زيادة المقابل المادى دون دخول لاعبين في الصفقة، في الوقت الذى يسعى بيراميدز للتعاقد مع عمر الساعى وزميله عبد الرحمن مجدى دفعة واحدة.

عبد الرحمن مجدى

يعد عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى، أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في الميركاتو الحالي، خاصة في ظل اهتمام بيراميدز القوى في ضم اللاعب، وهو ما أدى إلى انقطاع اللاعب عن تدريبات فريقه من أجل الضغط على إدارة الدراويش للموافقة على العرض.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات يوم السبت المقبل 31 أغسطس، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.