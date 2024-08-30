"محاولات التجديد مستمرة".. الزمالك يصدر بياناً رسمياً بشأن مصير زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، بياناً رسمياً بشأن مصير لاعبه أحمد سيد زيزو خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض خليجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء بيان إدارة القلعة البيضاء كالأتي:"يدرك مجلس إدارة نادي الزمالك تماماً واجبه تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وهو ما يحتم عليه المحافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموحاتنا في بناء فريق قوي و الوصول إلى منصات التتويج فى كل البطولات، ويثمن المجلس مشاعر ورغبة الكابتن أحمد سيد "زيزو" في الاستمرار مع الفريق، والتى توافقت مع توجه الإدارة و مطالب الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".

كما أشار البيان إلى :" في هذا السياق يلزم التوضيح أن النادي تلقى عرضاً لانتقال اللاعب بشكل نهائي، وتمت دراسته والتفاوض بشأنه بكل شفافية بالاشتراك مع اللاعب فى إطار من الاحترافية و الاحترام المتبادل و الموازنة بين كافة الاعتبارات وفي مقدمتها الحفاظ على قوة الفريق فضلا عن مراعاة رغبة اللاعب وكذلك العوائد المالية والفنية للعرض، وبعد تقييم شامل ومدروس ثبت أن الإبقاء على اللاعب هو الاختيار الأنسب".

وأتم:" تؤكد إدارة النادي بشكل حاسم و وقاطع وبدون مواربه استمرار التفاوض مع اللاعب من أجل تمديد عقده بما يليق به ويحافظ على مصالح كل الأطراف، لاسيما وأن "زيزو" من العناصر الأساسية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأخيراً نتطلع إلى تكاتف ووحدة الجميع من محبى النادى لاستعادة مكانته التي تليق به".