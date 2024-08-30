اليماني: الأهلي حقق أفضل ميركاتو صيفي في السنوات الأخيرة لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أشاد أحمد اليماني المحلل الرياضي الشهير بالصفقات التي أبرمها مجلس إدارة القلعة الحمراء حتي الآن ، مشيراً إلي أن الفريق لا يزال في حاجة لتدعيم خط الهجوم فقط بلاعب جديد.

وقال اليماني في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365": "الصفقات جيدة جداً، لاعبين علي أعلي مستوي بداية من يوسف أيمن على مستوى الدفاع، إضافة كويسه جداً للفريق الجانب السلبي الوحيد في الصفقة هو أنه على سبيل الإعارة دون وجود نية للبيع، لذلك سيتواجد لمدة موسم واحد فقط سينهي مشواره قبل كأس العالم للأندية".

وأضاف:" بالنسبة ليحيي عطية الله وأشرف داري إضافات قوية على مستوى خط الدفاع والوسط، وثنائي دولي شارك في كأس العالم ومن الجيل التاريخي لأسود الأطلس، وبالتالي سيفيدون الفريق بشكل كبير من الناحية الفنية، خاصة في ظل مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة إفريقية ومحلية وعالمية".

وتابع المحلل الرياضي :"بطولة كأس العالم المقبلة هي الهدف الرئيسي للأهلي، والإدارة لا تزال أيضاً تسعى للتعاقد مع محمد علي بن رمضان والعديد من التدعيمات الأخري كـ عمر الساعي".

وواصل حديثه:" كولر دائماً يتعاقد مع اللاعبين القادرين على الدخول والتأقلم السريع على خطته، وهو ما يحرص عليه خلال اختياره للصفقات الجديدة".

وأكمل اليماني:"الأهلي في حاجة لضم مهاجم في أسرع ما يمكن، رغم وجود محمود عبدالمنعم كهربا ووسام أبو علي، بجانب مشاركة طاهر معهم في أوقات معينة ولكن هذا لا يكفي ولا يغني عن تجديد الروح في مركز الهجوم، قد يتعاقد مع مهاجم فلسطيني تحت السن حتى لا تحدث مشكلة بسبب القيد في حالة عدم خروج بيرسي تاو".

وبسؤاله عن مميزات وسلبيات الصفقات الجديدة:" مشكلة يوسف أيمن الوحيدة هي عدم شرائه بشكل نهائي وفي حالة تألقه مع الأحمر سيضطر الأهلي لدفع مقابل مادي كبير من أجل التعاقد معه، بينما يحيى عطية الله عامل السن وقد يشارك مع الفريق 3 مواسم فقط.

وأردف :"أشرف داري يلعب كرة أكثر من صناعة العرضيات ولكنه أسرع بكثير من محمد عبدالمنعم، وأشرس في التعامل مع المنافسين، ويتميز بالكرات العالية والثابتة".

وأتم حديثه قائلا :في رأيي الأهلي حقق أفضل ميركاتو صيفي قام به علي مدار السنوات الأخيرة، والإدارة نجحت في علاج المشاكل الدفاعية بهذه الصفقات واصبح الفريق يمتلك أكثر من لاعب في المركز الواحد ويتبقى فقط لاعب خط وسط ومهاجم، من المتوقع أن يختتم تدعايماته بصفقتي محمد علي بن رمضان وعمر الساعي".