"الظاهر هيوصل عددهم 5".. شوبير يثير الجدل بهذه التغريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم البرامج الحالي، الجدل بين الجماهير وبالأخص حول المعلومات المتعلقة بصفقات الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً: "الظاهر العدد هيوصل 5".

وفسر الكثير من جمهور الكرة المصرية، هذه التغريدة الخاصة بنجم الأهلي السابق، بأنها تتعلق بعدد الصفقات التي سوف يتعاقد معها المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن النادي الأهلي، قد أنهى ثلاثة صفقات بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، وهم يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري.

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