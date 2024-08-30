شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يعيد ترتيب العمل فى لجنة الحكام ويجتمع باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مع أعضاء الجبلاية لإعادة ترتيب العمل باللجنة، وكذلك مناقشة ترشيحات القائمة الدولية للحكام.

وأخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم البرتغالى فيتور بيريرا بالرحيل عن منصبه رسميا، بعد انتهاء عقده مع الجبلاية بنهاية الموسم المنقضى.

وعلم ”الخليج 365” أن بيريرا بصدد جمع متعلقاته فى هذه اللحظة للرحيل بشكل رسمى، فيما يتولى محمد فاروق رئاسة لجنة الحكام فى الفترة المقبل، فيما سيكون إبراهيم نور الدين رئيسا للجنة الفنية فى لجنة الحكام، مع عودة محمود عاشور للتحكيم باتت وشيكة.

وتراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، عن قراره السابق بتجديد عقد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام واستقر المجلس على رحيل الخواجة بنهاية عقده فى أغسطس الجاري، وجاء القرار بعد الأزمات التحكيمية التي تفجرت مؤخرا، وشكوى عدد كبير من الأندية ضد الحكام.