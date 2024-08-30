شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة نهائى كأس مصر اليوم بين بيراميدز وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار متابعى الكرة المصرية فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، نحو استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة مباراة فريق بيراميدز أمام زد فى نهائى كأس مصر لكرة القدم.

ونستعرض أهم 5 معلومات عن نهائى كأس مصر

1- مشوار الفريقين فى الكأس

وصل بيراميدز للنهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر فى الدور التمهيدى 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ16 بنتيجة 1-0، ثم الفوز على الجونة فى ربع النهائى بنتيجة 4-0، وأخيرا الفوز على المصرى بركلات الترجيح فى نصف النهائى.

بينما بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية فى الدور التمهيدى بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا فى دور الـ16 بنتيجة 3-0، ثم الإطاحة بمودرن سبورت فى ربع النهائى بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى نصف النهائى.



2- حكم نهائى كأس مصريدير أحمد الغندور نهائى كأس مصر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود ناجي حكما رابعا، ويقود محمود بسيوني تقنية الفار ويعاون محمد يوسف وأسامة السيد، وشريف عبد الله حكما مساعدا احتياطيا.

3- اللقب الأول هدف الفريقين

يأمل زد وبيراميدز في حصد أول لقب، حيث لم يتوج أى منهما ببطولات قبل ذلك، كما يسعى كلا الفريقين في كتابة اسمه في قائمة المتوجين بلقب كأس مصر، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

4- 12 ناديا حصدوا كأس مصر قبل الفائز اليوم

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى.. الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

5- مشوار المدربين قبل نهائى كأس مصر..

مجدى عبد العاطى

- السن: 47 سنة

- الفرق التي دربها: 3 أندية "أسوان، فاركو، زد"

ونجح في الصعود بالفرق الثلاثة من القسم الثاني إلى الممتاز

- قاد زد في: 41 مباراة

- حقق 18 انتصارا

- 12 تعادلا

- تلقى 11 هزيمة

- أنهى الدوري في المركز السابع برصيد 51 نقطة

- تأهل إلى نهائي كأس مصر





كرونسلاف يورتشيتشـ الجنسية: كرواتي

ـ السن: 54 سنة

ـ البطولات: الدوري الكرواتي 3 مرات، كأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي مرة، مع نادي دينامو زغرب

وحقق لقب الدوري الإماراتي مرة واحدةمع فريق النصر

ـ قاد بيراميدز في: 32 مباراة

ـ فاز في: 22 مباراة

ـ خسر: 6 مباريات

ـ تعادل في: 3 مباريات

ـ أنهى الدوري في المركز الثاني برصيد 79 نقطة

ـ تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا

ـ تأهل إلى نهائي كأس مصر