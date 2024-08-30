شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة أمام تونس اليوم فى نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المنتخب الوطنى لناشئى الكرة الطائرة 18 سنة نظيره التونسى اليوم الجمعة، فى إطار نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس.

واستطاع منتخب ناشئى الطائرة تحقيق الفوز على كينيا فى نصف النهائى أمس بنتيجة 3-0.

ونجح منتخب الناشئين فى تحقيق الفوز على كل من المغرب وتونس، قبل الفوز على كينياو رواندا و الجزائر فى الدور الأول.

فيما تمكن منتخب مصر لناشئى الكرة الطائرة تحت 17 عاما من تحقيق فوز مثير على منتخب إيران بنتيجة 3/2 ضمن ختام دور المجموعات ببطولة العالم لناشئى الكرة الطائرة تحت 17 عامًا والمقامة ببلغاريا، قبل أن يخسر من الأرجنتين فى ربع النهائى.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.