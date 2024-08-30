شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس فى البوتشا والتجديف والطاولة اليوم بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

تخوض البعثة المصرية البارالمبية، اليوم الجمعة، منافسات اليوم الثانى من دورة الألعاب البارالمبية التى تقام فى باريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، حيث تنافس المنتخبات المصرية فى 3 رياضات اليوم وهى البوتشا والتجديف بالإضافة إلى تنس الطاولة.

وتبدأ منافسات البوتشا فى الحادية عشر والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، حيث يلعب محمود نبوى التصفيات، وتخوض هناء علام منافساتها فى السادسة مساء.

كما يبدأ التجديف منافساته اليوم أيضا، حيث يلعب الثنائي على الزينى ومروة حسن تصفيات سباق القوارب المختلطة فى الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة أيضا.

ويخوض إسلام رضا زوجى رجال مختلط فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة وخالد عبد السلام زوجى رجال مختلط فى السابعة مساء أيضا على أن يتحدد الطرف المنافس لكل مباراة وفقا لقرعة المنافسات.

وقام الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، بحمل علم مصر في طابور حفل الافتتاح، والذى أقيم من أمام المسلة المصرية بباريس، والتى تتواجد بميدان كونكورد بعد أن قام محمد علي باشا حاكم مصر آنذاك، بإهداء مسلة الأقصر لملك فرنسا لوي فيليب الأول هدية من نوع خاص، تعبيرا عن حسن التفاهم ودفء العلاقات بين البلدين، و تكريما لجهود العالم الفرنسي جان-فرانسوا شامبليون في معرفة أسرار الكتابة المصرية القديمة والتى تم إرسالها ووصولها إلى باريس عام 1983.

وتعد المسلة هي أحد أقدم أثر تاريخي على أرض باريس يشهد على ولع الفرنسيين بحضارة مصر القديمة.

وشهد حفل الافتتاح الذى أقيم أول أمس حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذى أعلن عن افتتاح الحفل في الهواء الطلق، بين جادة الشانزليزيه وساحة الكونكورد وسط العاصمة الفرنسية.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.