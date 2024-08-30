شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش النهائية على ملف تجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش النهائية على ملف تجديد عقد أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو" نجم الفريق الكروى الأول بعد الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية بينهما، ليصبح تجديد عقد اللاعب مسألة وقت، حيث من المتوقع أن يعلن مسئولو النادى خلال الساعات المقبلة تفاصيل التعاقد بشكل رسمى.

وتمسك مسئولو الزمالك باستمرار زيزو في الفترة المقبلة مع الفريق، وذلك بعد ابتعاد صفقة المغربي أشرف بن شرقي، والذى أصبح قريباً من الاستمرار فى الدورى القطرى، بعدما تعثرت مفاوضاته مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبه وجه زيزو رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيره والتي أشارت إلى رحيله، مؤكداً أنه سيستمر فى الدفاع عن ألوان القميص الأبيض، وسيبقى داخل القلعة البيضاء لإستكمال المسيرة التى انطلقت فى 2019.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الزمالك أكثر من مجرد نادٍ، الزمالك عائلة كبيرة، شغف جمهور الزمالك وولائه أظهر لي معني الإنتماء حقا، وأني موجود في نادي الزمالك من أجل البقاء، جمهور الزمالك يجعل كل يوم مباراة يوم مميز لي وفي أي لحظة صعبة يزداد حبي وولائي لنادي الزمالك لنكمل هذة الرحلة معا يدا بيد شكرا لكم على ثقتكم بي".