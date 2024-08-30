شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل معسكره استعدادا لضربة البداية بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن، معسكره المغلق المقام منذ الأربعاء الماضي على استاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وكشف اتحاد الكرة أنه فى إطار استعداداته لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، انطلق معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام حسن، حيث من المقرر توالى وصول اللاعبين المحليين للمعسكر حتى الأول من الشهر المقبل، وفقا للاتفاق الذى تم بين الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المعنية، على أن ينضم اللاعبون المحترفون للمعسكر مع بداية الأجندة الدولية".

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.