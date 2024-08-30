شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد "تسعيرة" رحيل بيرسى تاو خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو النادى الأهلى شروط رحيل الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء إلى نادى الوداد المغربى الذى كثّف مفاوضاته خلال الأيام الماضية للحصول على خدمات اللاعب أو إلى أى نادٍ آخر، واشترط مسئولو الأهلى الحصول على مليون دولار كحد أدنى لرحيل اللاعب الجنوب أفريقى الذى ينتهى عقده مع القلعة الحمراء يونيو 2025، وقال مصدر فى الأهلى إن النادى لا يمانع رحيل بيرسي تاو رغم أن العلاقة بين اللاعب وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني تحسّنت مع نهاية الموسم المنقضي بشكل يُبشّر بعهد جديد بين الطرفين خالي من الأزمات التي شهدتها العلاقة في الموسم الماضي.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي ترغب في الاستفادة من بيع بيرسي تاو بعدما تلقى أكثر من عرض الفترة الأخيرة من أندية خليجية أبرزها من الخلود السعودي ، بجانب عرض الوداد المغربي الذي يصر على ضم اللاعب بعدما تولّى المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا تدريب الوداد ، ويعلم هذا المدرب جيداً قدرات وإمكانيات بيرسي تاو منذ أن تواجدا سوياً في صن داونز الجنوب أفريقي ، وتحدث موكوينا مع اللاعب مؤخرا للإنضمامً للفريق المغربي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يرغب أيضاً في رحيل بيرسي تاو أو التونسي علي معلول من أجل التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان المحترف بالمجر، وحال رحيل اللاعب الجنوب أفريقي سيتجنّب الأهلي الدخول في صدام مع معلول لأنه لا يرغب في الرحيل قبل اكتمال شفائه تماماً من جراحة وتر أكيلس التى أجراها فى مايو الماضي ويحتاج شهرين إضافيين من أجل العودة للتدريبات الجماعية.