شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى زد اليوم فى نهائى كأس مصر.. مولد بطل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق زد على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر لكرة القدم، بحثا عن اللقب الأول تاريخيا لكلا الفريقين.

تأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 4-3، فيما تأهل فريق زد إف سي بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في الإسماعيلية.

يأمل زد وبيراميدز في حصد أول لقب، حيث لم يتوج أى منهما ببطولات قبل ذلك، كما يسعى كلا الفريقين في كتابة اسمه في قائمة المتوجين بلقب كأس مصر، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأولمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

وحذر الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، اللاعبين من خطورة هجوم زد، مؤكدًا إنه فريق منظم جدًا ويمتلك جهاز فنى على أعلى مستوى ولن تكون المواجهة سهلة على الفريقين، كما تحدث المدرب مع اللاعبين حول ضرورة التركيز طوال المباراة لتحقيق الانجاز والتتويج باللقب.

وصل بيراميدز للنهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، ثم الفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0، وأخيرا الفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.

في المقابل، يمنى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، النفس بالحصول على هذا الكأس ليكتب اسمه بالذهب فى تاريخ زد الذى ستكون أول ألقابه، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز السابع في أول مواسمه بالدورى، والوصول لنهائى كأس مصر في إنجاز رائع، كما طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب.

بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، ثم الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في نصف النهائي.