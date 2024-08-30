شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الزمالك بالإسكندرية اليوم بعد تأجيله 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم الفريق الكروى الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الجمعة، فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد، حيث يخوض فيه الفريق 3 مواجهات ودية بفرمان جوميز المدير الفنى من أجل العمل على تحضير اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية قبل الدخول فى دوامة مباريات الموسم المقبل.

من جانبه قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، إنه تم إجراء تعديل على معسكر الفريق ببرج العرب، ليبدأ اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري بدلاً من الأمس الخميس ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات ودية في المعسكر يبدأها بمواجهة الشعلة السعودي يوم 31 أغسطس الجاري، ويلتقى بعدها الأنصار السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته الأربعاء الماضى على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.