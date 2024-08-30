شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُقنع قندوسى بالرحيل للإعارة لقيد أشرف دارى والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو النادى الأهلى فى إقناع الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الفريق بالرحيل حالياً على سبيل الإعارة، بعدما سبق ورفض هذا الاقتراح من قبل وطلب أن يكون رحيله نهائياً لأنها المرة الثانية التي يطلب منه مسئولو النادي الرحيل على سبيل الإعارة.

واتفق قندوسي مع إدارة الأهلى على أن يكون رحيله حالياً للإعارة هو آخر مرة تتم فيها إعارته على أن يعود للأهلي الموسم بعد المقبل أو بيعه نهائياً، ومن المقرر أن يتم تمديد عقد قندوسي الذي تألق هذا الموسم مع سيراميكا ويفاضل اللاعب الجزائري بين أكثر من عرض داخلي أبرزهم من زد وسيراميكا بجانب عروض أخرى من خارج مصر لكنها ليست جادة.

ويحتاج الأهلي رحيل قندوسي من أجل قيد المغربي أشرف داري الذي تم التعاقد معه مؤخراً بدلاً منه وتشير الدلائل إلى أن اللاعب الجزائري أقترب كثيراً من البقاء في سيراميكا لمدة موسم آخر.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن من أجل إنجاز صفقة التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزى المجرى قبل غلق باب القيد الأفريقى خلال 24 ساعة، باعتباره من ضمن الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهدت صفقة بن رمضان حالة من الشد والجذب خلال الأيام الماضية، في ظل عدم الاتفاق على بعض الأمور المالية بين الناديين، لرغبة النادي المجري في تحقيق أعلى عائد من بيع اللاعب التونسي، بينما يطمح مسئولي الأهلي لحسم الصفقة في حدود السقف المالي المحدد من قبل الإدارة.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة بن رمضان مقابل دفع مبلغ 2.5 مليون يورو، بخلاف الاتفاق على نسبة عائد البيع وبعض البنود الإضافية حال مشاركة اللاعب في عدد محدد من المباريات أو تسجيل عدد معين من الأهداف.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم الصفقة قبل منتصف ليلة السبت المقبل باعتبارها آخر موعد قبل غلق باب القيد حتى يتم قيده في قائمة الموسم الجديد ويتمكن من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل.

الأمور المالية لم تكن العائق الوحيد في تأخر صفقة بن رمضان بل يواجه الأهلي مشكلة بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الفريق الأحمر ورغبته في حسم مصير بيرسي تاو ومناقشة عروض رحيله قبل الاتفاق النهائي على حسم صفقة بن رمضان.