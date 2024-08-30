فلاشينغ ميدوز: خروج صادم لألكاراس أمام هولندي مغمور

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : حقق الهولندي المغمور بوتيك فان دي زاندشلوب المصنف 74 عالميا مفاجأة من العيار بفوزه الصادم على الإسباني كارلوس الكاراس المصنف ثانيا 6 1 و7 5 و6 4 ضمن الدور الثاني من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب.

وكان ألكاراس بلغ الدور ربع النهائي على الأقل في مشاركاته الثلاث السابقة في نيويورك وتوج باللقب عام 2022، وخروجه في فلاشينغ ميدوز هو الأبكر له منذ خسارته في الدور الثاني في بطولة ويمبلدون عام 2021.

وقال الفائز "لا أجد الكلمات المناسبة لأعبر عما أشعر به في هذه اللحظات. عشت أمسية رائعة في أول مباراة ليلية لي على ملعب أرثر آش".

واضاف "حاولت المحافظة على هدوئي، عليك ان تحافظ على رباطة جأشك في مواجهة هذا النوع من اللاعبين".

في المقابل، اعتبر ألكاراس بانه ليس في افضل حالة ذهنية في الوقت الحالي وقال "اليوم، كنت ألعب في مواجهة منافسي، وفي مواجهة نفسي من الناحية الذهنية".