شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة دورى المحترفين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، يوم الأحد المقبل موعدا لسحب قرعة الدورى العام القسم الثانى المجموعة الأولى "دورى المحترفين" موسم 2024 - 2025، وتحديدا فى الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص 10% من مدخلاته المالية فى المرحلة المقبلة لصالح أندية القسمين الثانى والثالث، لدعم هذه الأندية لمواجهة التحديات التى تواجهها.