شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 2 سبتمبر وكولر يحدد موعد العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حدد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، يوم 2 سبتمبر المقبل موعداً لعودته للقاهرة لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته، التى حصل عليها عقب تتويج الفريق ببطولة الدورى.

وترك كولر قيادة الأهلى لمساعده سامى قمصان فى آخر ثلاث مباريات بالدورى بعدما ضمن الفريق حسم لقب الدورى بالفوز على سموحة يوم 8 أغسطس الجارى.

وسافر كولر رفقة مساعديه الأجانب لقضاء الإجازة السنوية خاصة بعدما قرر الأهلى الاعتذار عن المشاركة فى بطولة كأس مصر لرغبة النادى فى إراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى الاستعداد للموسم الجديد يوم 2 سبتمبر وهو نفس يوم عودة كولر من سويسرا وسيتدرب الفريق بدون اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

وسيخوض الأهلى ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكينى منتصف سبتمبر المقبل، في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

من ناحية أخرى عقد مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، ومحمد رمضان، واستمر الاجتماع قرابة الثمانى ساعات، وشهد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية.

وخلال الاجتماع تم استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بفريق الأهلي، وفى الجزء الثانى من الاجتماع تم الاستماع إلى سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة فيما يخص استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد، والعمل على توفير كل العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة فى مهمته، وكذا احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني.

ثم عقدت لجنة التخطيط اجتماعا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفنى للقطاع، وتمت مناقشة خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد، وتطوير المنظومة سواء على الصعيد الفنى أو الإدارى، وقدم وليد سليمان تصورًا قامت اللجنة بمناقشته بما يعكس الخطوات الإيجابية العديدة التي يشهدها قطاع الناشئين لإفراز أفضل المواهب لدعم مسيرة الفريق الأول.