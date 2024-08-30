شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه رسالة إلى روقا بعد فسخ عقده: بالتوفيق فيما هو قادم والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رسالة إلى محمد أشرف "روقا" بعد رحيله عن القلعة البيضاء وفسخ عقده بالتراضى، حيث نشرت الصفحة صورة له معلقة عليها: "محمد أشرف روقا.. بالتوفيق فيما هو قادم".

في سياق متصل قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم إنهاء التعاقد مع محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالتراضى وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن عقد "روقا" مع الزمالك كان لمدة ثلاثة مواسم، ويتضمن بنداً بمنح النادي أحقية إنهاء العقد بعد الموسم الثاني.

وأضاف عبد الواحد السيد أنه تم إخطار اللاعب بعدم استمراره مع الفريق للموسم الثالث، وتم منح "روقا" الاستغناء الخاص به ليرحل رسمياً عن نادي الزمالك.

ووجه مدير الكرة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي والمجهودات التي قدمها للزمالك خلال فترة تواجده مع الفريق الأبيض.