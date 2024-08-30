شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى خطاباً من كاف بمد القيد للسوبر الأفريقى حتى 12 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادى الأهلى خطاباً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يُفيد بمد القيد لناديى الأهلي والزمالك حتى يوم 12 سبتمبر المقبل، بعدما وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم على مد فترة القيد بشكل استثنائى لناديى الأهلى والزمالك فقط، ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى 12 سبتمبر المقبل، من أجل التمكن من قيد صفقاتهما الجديدة قبل موعد الانتقالات الصيفية.

وكان مقرراً أن يتم غلق باب القيد 31 أغسطس الجاري وهو موعد إرسال قائمة السوبر الأفريقى، لكن وافقت على تمديد القيد حتى 12 سبتمبر، بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا للكاف طلب فيه مد القيد الأفريقى، والذي ينتهي في 31 أغسطس الجاري، نظرًا لضيق الوقت من موعد فتح باب القيد المحلي في مصر يوم السبت المقبل 31 أغسطس المتزامن مع نفس يوم غلق باب القيد الأفريقي.

جدير بالذكر أن أي لاعب يتم قيده في فترة القيد الأولى التي تنتهي في 31 أغسطس سيستطيع المشاركة في البطولات الأفريقية والسوبر الأفريقي.

أما أي لاعب يتم قيده بداية من 1 سبتمبر المقبل سيشارك فقط في السوبر الأفريقي، ومشاركته في البطولات القارية ستكون من بداية من دور المجموعات ، ويقام السوبر الأفريقي في السعودية في ملعب المملكة آرينا في 27 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى عقد مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية، اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، ومحمد رمضان، واستمر الاجتماع قرابة الثمانى ساعات، وشهد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية.

وخلال الاجتماع تم استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بفريق الأهلي، وفى الجزء الثانى من الاجتماع تم الاستماع إلى سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة فيما يخص استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد، والعمل على توفير كل العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة في مهمته، وكذا احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني.

ثم عقدت لجنة التخطيط اجتماعا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وتمت مناقشة خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد، وتطوير المنظومة سواء على الصعيد الفني أو الإداري ، وقدم وليد سليمان تصورًا قامت اللجنة بمناقشته بما يعكس الخطوات الإيجابية العديدة التي يشهدها قطاع الناشئين لإفراز أفضل المواهب لدعم مسيرة الفريق الأول.