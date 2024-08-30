موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقام نهائي كأس مصر 2023-2024، بين بيراميدز وزد، مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب.

وتنطلق مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر 2024، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورتس 1.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز المصري بركلات الترجيح 3-4، في نصف النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

فيما تأهل زد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري، إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف.

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