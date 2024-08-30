أيمن أشرف: "تلقيت عرضا من بيراميدز بعد الأهلي.. ومروان محسن ضحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، عن رحيله عن النادي الأهلي وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تحدثت مع كولر كثيرا بخصوص استبعادي من المشاركة لكن لم أطلب منه الحصول على فرصة، وتلقيت عرضا من بيراميدز قبل الانتقال إلى البنك الأهلي لكنني لم أقبله لأنني وجدته غير مناسب".

وأتم تصريحاته: "محمود الخطيب عرض عليّ الاستمرار مع الأهلي لكنني فضلت الرحيل من أجل المشاركة بانتظام، ومروان محسن كان من أفضل المهاجمين الذين عملت معهم فى الأهلي، ولكنه ضحية السوشيال ميديا".

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