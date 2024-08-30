"محدش فينا قادر يبطل تفكير".. رسالة من كريم هنداوي بعد 20 يوما من الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، رسالة إلى الجماهير المصرية، بعد مرور 20 عاما من احتلال المنتخب المركز الخامس في أولمبياد باريس 2024.

وكتب هنداوي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بالرغم من أنه مر أكثر من 20 يوما لكن محدش فينا قادر يبطل تفكير في كل لحظة من البطولة وأن دي مكنتش مجرد بطولة ده كان حلم لينا كلنا، حلم الميدالية الأولمبية والوقوف على المنصة وإن شاء الله الحلم هيتحقق إن شاء الله".

وأضاف: "محدش من الفرقة كلها تهاون أو قصّر في أي حاجة كله كان بيدي أكثر من طاقته وأكثر من اللي يقدر يعمله بكتير ومهما الناس كانت شايفة بس مفيش حد هيشوف الصورة كاملة ولا يعرف قدر التعب والمجهود المبذول من الكل".

وواصل: "بس أكيد تدبير ربنا هو الخير لنا كلنا و قدر الله وماشاء فعل ورجوعنا بالمركز الخامس خطوة كويسة مهما كان الحمدلله و خطوة يتبني عليها و تتعلم منها للي جي إن شاء الله".

وأتم هنداوي: "شكرًا لكل الناس اللي كانت متابعينا وكانت في ضهرنا ونوعدكم أننا هنفضل أقوى بكم وأقوي ببعض وإن شاء الله اللي جاي أحسن".

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