شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام زد بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يقود فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز تشكيل فريقه المتوقع أمام زد فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحى - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ووصل بيراميدز لنهائى كأس مصر بعدما افتتح مشواره بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، والفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4- 0، وأخيراً الفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية.