شكرا لقرائتكم خبر عن كامونى والبانوبى فى هجوم زد المتوقع أمام بيراميدز بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يقود ليوناردو كامونى وعبد الرحمن البانوبي ثنائى زد تشكيل فريقهما المتوقع أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالى..

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – محمد إسماعيل - محمد أشرف.

الوسط: أحمد عاطف قطة – بيتر موتوموسي – ماتا ماجاسا.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ليوناردو كاموني – مصطفى سعد.

ووصل زد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1 ثم الانتصار على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3- 0 ثم الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيراً إقصاء الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

ويمنى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، النفس بالحصول على هذا الكأس ليكتب اسمه بالذهب فى تاريخ زد الذى ستكون أول ألقابه، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز السابع في أول مواسمه بالدورى، والوصول لنهائى كأس مصر في إنجاز رائع، كما طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب.