شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو أول الحاضرين... الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

توجهت بعثة نادى الزمالك إلى الإسكندرية صباح اليوم الجمعة للانتظام في المعسكر المغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وتواجد أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو" كأول الحاضرين لمعسكر الزمالك بعد إعلانه رغبته فى التواجد داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلاً على ترتيب المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكر الإعداد المقرر انطلاقه اليوم الجمعة بالإسكندرية، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني بدء المباريات الودية بمواجهة فريق الأنصار السعودي يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في تمام السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته الأربعاء الماضى على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



زيزو