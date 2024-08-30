شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فيريرا لـ ”الخليج 365”: الزمالك أرسل لى مستحقاتى وتنازلت عن القضية والان مع تفاصيل الخبر

كشف روى أجواش مساعد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء أرسلوا له مستحقاته الخاصة التي كان يحق له الحصول عليها وبسببها رفع قضية على النادى في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد مساعد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه تنازل عن قضيته ضد الزمالك وأبلغ "فيفا" بعد حصوله على مستحقاته مؤكداً أن الأزمة مع النادى الأبيض انتهت.

من جانبه قال أحمد سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، إن زيزو كان قد تلقى عرضا من أحد الأندية العربية، والزمالك درس العرض وهو أمر طبيعي ليس معناه أن زيزو كان معروضا للبيع، ولكن جاء القرار باستمرار اللاعب.

وأشار أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي إلى أن قرار الإبقاء على زيزو هو الأصوب في ظل اقتراب مشاركة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي وبطولة الدوري العام.



ووجه سالم رسالة لجماهير الزمالك أن يناير الماضي نجح المجلس الحالي في عقد أكثر من صفقة مهمة في الأيام الأخيرة قبل غلق باب القيد، ويعمل في الميركاتو الحالي على دعم الفريق بصورة تتناسب مع طموحات جماهيره.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك إن إدارة النادي دفعت غرامات القيد لمساعدي فيريرا وأتشيمبونج لإنهاء تلك الأزمة، مختتماً: "المجلس الحالي دفع كم من الغرامات غير مسبوق سيتم الكشف عنه في وقت لاحق، وستتفاجأ الجماهير بكم كبير من الأموال التي دفعت واستنزفت خزينة النادي".