شكرا لقرائتكم خبر عن محمود نبوى يخسر من لاعب كولومبيا بمنافسات البوتشا بدورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر محمود نبوى لاعب منتخب البوتشا منافسات تصفيات الفردى بنتيجة 9-5، بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وفازت "هناء علام" بطلة مصر للبوتشا امس الخميس على الأوكرانية "كونينكو ناتاليا" بنتيجة 8-1 في ثاني مباريات الدور التمهيدي لمنافسات البوتشيا - فردي سيدات - فئة BC4 بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".