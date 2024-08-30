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محمود نبوى يخسر من لاعب كولومبيا بمنافسات البوتشا بدورة الألعاب البارالمبية بباريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس ياسمين يحيى

الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:43 م

خسر محمود نبوى لاعب منتخب البوتشا منافسات تصفيات الفردى بنتيجة 9-5، بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وفازت "هناء علام" بطلة مصر للبوتشا امس الخميس على الأوكرانية "كونينكو ناتاليا" بنتيجة 8-1 في ثاني مباريات الدور التمهيدي لمنافسات البوتشيا - فردي سيدات - فئة BC4 بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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