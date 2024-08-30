شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم خطاباً من فيفا برفع القيد فى قضية أجواش..مستند والان مع تفاصيل الخبر

تسلم نادى الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه برفع عقوبة القيد التي كانت موقعة عليهم في قضية روى أجواش مساعد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للأبيض.

من جانبه، كشف روى أجواش مساعد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء أرسلوا له مستحقاته الخاصة التي كان يحق له الحصول عليها وبسببها رفع قضية على النادى في الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

وأكد مساعد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه تنازل عن قضيته ضد الزمالك وأبلغ "فيفا" بعد حصوله على مستحقاته مؤكداً أن الأزمة مع النادى الأبيض انتهت.

وفى هذا السياق قال أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، إن إدارة النادي دفعت غرامات القيد لمساعدي فيريرا وأتشيمبونج لإنهاء تلك الأزمة، مختتماً: "المجلس الحالي دفع كم من الغرامات غير مسبوق سيتم الكشف عنه في وقت لاحق، وستتفاجأ الجماهير بكم كبير من الأموال التي دفعت واستنزفت خزينة النادي".