شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يبدأ استعداداته للموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد، منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

كان مسؤولو مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من، هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ 8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي، بينما ودع مودرن سبورت مسابقة كأس مصر 2023-2024، من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام زد بهدف نظيف.