شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف القيد أزمة تواجه الأندية المصرية.. الزمالك يترقب والإسماعيلى فى مأزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيقاف القيد أزمة واجهت 3 أندية فى الأيام الحالية مع فتح باب الانتقالات الصيفية، التى تنتظهرها الأندية من أجل تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على الألقاب، ولكن أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف الثلاثى الزمالك والمصرى والإسماعيلى عن القيد لوجود شكاوى من بعض اللاعبين والمدربين.

وتأمل الأندية الثلاثة فى التوصل لحلول مع المشتكين من أجل فتح باب القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، وبدأت هذه الأندية فى توفير الأموال من أجل حل هذه الأزمة.

المصرى ينجح فى فك القيد

تلقت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلاله بغلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا، وذلك بعد قيام محلس إدارة النادى المصرى، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

كما أكد الخطاب الذى حمل توقيع أميريكو اسبالارجاس رئيس لجنة الانضباط بـ فيفا رفع إيقاف القيد عن النادى المصرى لثلاث فترات قيد فورًا ليصبح من حق النادى المصرى قيد لاعبيه اعتبارًا من بدء فترة القيد للانتقالات الصيفية فى الحادى والثلاثين من أغسطس الجارى، خاصة بعد قيام فيفا برفع المصرى من قائمة الأندية المحظورة من قيد لاعبيها وبالتالى فتح (سيستم) القيد للمصرى استجابة للمخاطبات العاجلة التى قامت بها إدارة المصرى على مدار الأسبوع الماضى.

الزمالك يترقب فتح القيد

يترقب مسئولو نادى الزمالك حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادى لمدة 3 فترات مقبلة، خلال الساعات المقبلة، حيث أرسل مسئولو نادى الزمالك صباح الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغانى الأسبق بصفوف الفريق بنيامين اتشمبونج.وكشف مصدر لليوم السابع أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.

82 مليون جنيه لرفع إيقاف القيد فى الإسماعيلى

أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصرى بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفوارى جان موريل والتونسى نور الزمان الزمورى لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

ويحق للبوليفى كارميلو الحصول على 444 ألف دولار أمريكى، ما يعادل 21 مليون جنيه مصرى تقريباً، شاملة فوائد التأخير حتى الآن، كما يحق للتونسى نور الزمان الزمورى الحصول على 400 ألف دولار ما يعادل 34 مليون جنيه، كما أصبح الإسماعيلى ملزماً بسداد 860 ألف دولار لجان موريل، بخلاف فائدة 5%، ما يوازى 45 مليون جنيه مصرى لتصبح إجمالى الغرامات المادية الموقعة ضد الاسماعيلى 60 مليون جنيه.