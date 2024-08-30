شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود للزمالك مع انطلاقة معسكر الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مع الفريق فى أول أيام معسكر الأبيض المقام حالياً بالإسكندرية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وغاب شيكابالا عن تدريبات الزمالك خلال اليومين الماضيين قبل السفر الإسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق والذى يتخلله 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلاً على ترتيب المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكر الإعداد المقرر انطلاقه اليوم الجمعة بالإسكندرية، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني بدء المباريات الودية بمواجهة فريق الأنصار السعودي غدا السبت الموافق 31 أغسطس الجاري في تمام السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته الأربعاء الماضى على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.