شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انسحاب لاعبين.. كريم عبدالتواب إلى نهائى سباق 100 متر عدو في بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تأهل كريم عبدالتواب لاعب منتخب العاب القوى إلى نهائي سباق 100 متر عدو ، فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انسحاب لاعبين من البطولة.

وكان من المقرر أن يخوض كريم منافسات نصف نهائي سباق 100 متر عدو غداً السبت، إلا أن انسحاب لاعبان من بين المشاركين فى منافسات السباق جعله يتأهل للعب المباشر يوم 1 سبتمبر.

من ناحية أخرى ، خسر منتخب الطائرة "جلوس" أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1 أمس بأولى مباريات دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024، ويخوض المنتخب ثاني مبارياته بعد غد السبت.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة الهدف مع منتخب الصين، الساعة 10 صباح غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويشارك منتخب مصر لكرة الهدف بقائمة تضم مجموعة من العناصر الشابة المميزة، وتضم القائمة 6 لاعبين، هم: أحمد خيري - سيد حسن - معاذ فتحي - أحمد عربي - عمر عبد السلام - محمد سعيد أصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات: أوكرانيا - اليابان - الصين.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.