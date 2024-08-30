شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن عبد الرازق يخسر من بطل جورجيا بمنافسات التايكوندو بالدورة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

خسر عبد الرحمن عبد الرازق لاعب منتخبنا الوطني للباراتايكوندو ، من بطل جورجيا جورجي نيكولادس المصنف السابع عالميا في إطار منافسات دور الـ16 لوزن 70 كجم للتصنيف k44 بدورة الألعاب الباراليمبية بباريس ، بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 16/16 قبل أن يحرز الجورجي ركلة ذهبية بنقطتين في الجولة الإضافية ويحسم اللقاء لصالحه.

و كان لاسماعيل مهران مدرب منتخبنا الوطني للباراتايكوندو دور كبير خلال المباراة حيث تقدم بأكثر من اعتراض تم قبولها جميعا واحتساب النقاط لعبد الرحمن .

فيما تأهل كريم عبدالتواب لاعب منتخب العاب القوى إلى نهائي سباق 100 متر عدو ، فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انسحاب لاعبين من البطولة.

وكان من المقرر أن يخوض كريم منافسات نصف نهائي سباق 100 متر عدو غداً السبت، إلا أن انسحاب لاعبان من بين المشاركين فى منافسات السباق جعله يتأهل للعب المباشر يوم 1 سبتمبر.