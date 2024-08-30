شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: تغيير اسم اتحاد السباحة لـ "الألعاب المائية" فى الجمعية العمومية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه سيتم تغيير اسم اتحاد السباحة إلى اتحاد الألعاب المائية خلال الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد، لافتا إلى أنه يضم 6 ألعاب بداخله.

وأضاف أن اتحاد السباحة يضم 6 ألعاب يتم المنافسة فيها، وهي؛ السباحة، والغطس، والغطس العالي، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة الفنية، وكرة الماء

ومن جانب آخر، قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن المنافسات في أولمبياد باريس 2024 التي أقيمت في الفترة من 26 يوليو الماضي حتى 11 أغسطس الجاري، كانت صعبة والطموحات المصرية كانت أكبر من 3 ميداليات.

وتابع أن دورة الألعاب الأولمبية كانت قوية، ومصر حققت ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وضاع منها أكثر من 6 ميداليات.

ولفت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى أن ممثلي الفراعنة كانوا قريبين من حصد ميداليات في المصارعة والسباحة والتايكوندو والرماية، موضحا أن لاعبي مصر مصنفين عالميًا وقادرون على التعويض في النسخ المقبلة من الأولمبياد.