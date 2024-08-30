شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل إلى فندق الإقامة بمعسكر الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق، بأحد فنادق مدينة برج العرب استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في المعسكر المغلق، على ملعب فندق الإقامة في السادسة مساء اليوم.

ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في تمام السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.