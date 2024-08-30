شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل بعد فشل انتقاله إلى خيتافى: حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

علّق إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز على فشل انتقاله لنادى خيتافى الاسبانى، رغم توجهه صباح الخميس إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل العمل على إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد فى الليجا وكتب لاعب بيراميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "حسبى الله ونعم الوكيل".



إبراهيم عادل

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز لـ"الخليج 365"، أن الصفقة تعطلت بسبب ضعف المقابل المادى المعروض من قبل نادى خيتافى، حيث جاء العرض فى البداية بطلب استعارة اللاعب موسم واحد مقابل 150 ألف يورو، ثم زادت القيمة لـ 350 ألف يورو، مع تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى بيراميدز ليصل قيمة العرض لـ 500 ألف يورو، وهو ما رفضه بيراميدز.

وأضاف المصدر أن نادى خيتافى رفض وضع بند تفعيل الشراء بعد اجتياز اللاعب المشاركة فى عدد محدد من المباريات، واشترطوا أن يكون تفعيل الشراء وفقًا لرغبتهم فقط، وهو ما رفضه بيراميدز أيضًا، واشترط الفريق السماوى الحصول على مليون يورو من أجل الموافقة على اعارة اللاعب لختافى الإسبانى، كما عرض بيراميدز إتمام الصفقة على شكل بيع نهائى إلا أن ختافى رفض.