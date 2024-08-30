"حسبي الله ونعم الوكيل".. رسالة غامضة من إبراهيم عادل بعد أنباء انتقاله إلى خيتافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، رسالة غامضة بعد أنباء اقترابه من انضمامه إلى خيتافي الإسباني، في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عادل عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل".

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن خيتافي قدم عرضا لضم إبراهيم عادل، ولكن مجلس إدارة بيراميدز رفض لضعف المقابل المادي، وسافر اللاعب إلى إسبانيا تحسبًا لموافقة الإدارة ولإجراء الكشف الطبي، قبل غلق باب القيد مساء اليوم الجمعة.