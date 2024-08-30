عمر مرموش يعلن استمراره مع آينتراخت فرانكفورت الألماني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، استمرار لاعبه المصري عمر موموش، بعد التقارير الصحفية الأخيرة التي أشارت إلى أنه دخل دائرة اهتمامات نوتنجهام فورست الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي آينتراخت عبر "إكس"، مقطع فيديو لمرموش يقول فيه: "مرحبا عزيزي مشجعي أينتراخت، نحن هنا في الملعب الآن ولدينا الحصة التدريبية الأخيرة. أتطلع حقا إلى هذا الموسم والحب الذي لاحظته في الأيام القليلة الماضية قد أثر في كثيرا. أنا سعيد لوجودي هنا ورؤيتك غدا".

وكان مرموش وجه رسالة إلى جماهير النادي الألماني عبر حسابه الرسمي، وكتب: "نلعب في منزلنا للمرة الأولى هذا الموسم غدا، كان الحب الذي شعرت به في الأيام الماضية لا يصدق، فلنصنع ذكريات جديدة معا".

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