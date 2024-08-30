"أهرامات مصر الثلاثة".. الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يحتفي بهؤلاء اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، باحتراف 3 لاعبين مصريين في فرنسا، بعدما أعلن نيس التعاقد مع المدافع المصري محمد عبدالمنعم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي الناطق باللغة العربية على "إكس"، صورة الثلاثي المصري، محمد عبدالمنعم، أحمد حسام ميدو، مصطفى محمد، وعلق: "أهرامات مصر الثلاثة في الدوري الفرنسي".

وكان أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق، أبرز المحترفين المصريين في فرنسا، ضمن صفوف مارسيليا في صيف 2003، ولعب ميدو معهم 34 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7.

والثاني هو مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي الحالي، ولعب "الأناكوندا" 82 مباراة بقميص نانت، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 7.

وأعلن نادي نيس الفرنسي، مساء أمس الخميس، التعاقد مع مدافع الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم، لمدة 4 سنوات.

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