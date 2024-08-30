شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعين حسن موسى مديراً تنفيذيا للنادى وعدلى مجاهد نائباً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 30 أغسطس 2024 02:57 م
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية داخل البيت الأبيض من جديد وإعادة الانضباط داخل النادى تلبية لمطالب الأعضاء، وتقرر تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا بشكل رسمي،
وفى سبيل ذلك قرر نادى الزمالك تعيين اللواء حسن موسى مديراً تنفيذياً للنادى خلفا للمستشار محمد محرم الذى تم تعيينه في المنصب في بداية تولى مجلس الإدارة مهمته ديسمبر الماضى، بسبب عدم تفرغ الأخير لمنصبه الذى يستلزم التفرغ التام، ليتم تكليفه بمهمة مستشار مجلس الإدارة.
وفى نفس الوقت تضمن القرار الإدارى الصادر رسميا من المكتب التنفيذى وتم اعتماده فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، تعيين عدلى مجاهد نائباً للمدير التنفيذى للاستفادة من خبراته الطويلة فى العمل داخل النادى متنقلا بين أغلب الإدارات ما يجعله قادر على القيام بأى مهام توكل له.
كما قرر نادى الزمالك تعيين كمال الخولى نائباً للمدير التنفيذى لقطاع الأمن بالقلعة البيضاء، وذلك في إطار فرض النظام داخل النادى.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في المعسكر المغلق، على ملعب فندق الإقامة في السادسة مساء اليوم.
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