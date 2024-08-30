شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعين حسن موسى مديراً تنفيذيا للنادى وعدلى مجاهد نائباً والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية داخل البيت الأبيض من جديد وإعادة الانضباط داخل النادى تلبية لمطالب الأعضاء، وتقرر تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا بشكل رسمي،

وفى سبيل ذلك قرر نادى الزمالك تعيين اللواء حسن موسى مديراً تنفيذياً للنادى خلفا للمستشار محمد محرم الذى تم تعيينه في المنصب في بداية تولى مجلس الإدارة مهمته ديسمبر الماضى، بسبب عدم تفرغ الأخير لمنصبه الذى يستلزم التفرغ التام، ليتم تكليفه بمهمة مستشار مجلس الإدارة.

وفى نفس الوقت تضمن القرار الإدارى الصادر رسميا من المكتب التنفيذى وتم اعتماده فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، تعيين عدلى مجاهد نائباً للمدير التنفيذى للاستفادة من خبراته الطويلة فى العمل داخل النادى متنقلا بين أغلب الإدارات ما يجعله قادر على القيام بأى مهام توكل له.

كما قرر نادى الزمالك تعيين كمال الخولى نائباً للمدير التنفيذى لقطاع الأمن بالقلعة البيضاء، وذلك في إطار فرض النظام داخل النادى.

فى سياق مختلف ، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق، بأحد فنادق مدينة برج العرب استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في المعسكر المغلق، على ملعب فندق الإقامة في السادسة مساء اليوم.

ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في تمام السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.