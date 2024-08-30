شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس مصر.. متى غاب الأهلى والزمالك معا عن مشهد التتويج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد غدا الجمعة، ذكرى غائبة منذ 15 عاما، حينما غاب الأهلي والزمالك معا عن مشهد التتويج واللقاء الأخير في البطولة الأعرق.

وتعود أخر مباراة نهائي لكأس مصر غاب عنها قطبي الكرة المصرية إلى 15 عاما سابقة، حينما التقى حرس الحدود وإنبي في نهائي كاس مصر موسم 2008-2009.

وضرب فريق بيراميدز موعداً مع زد في نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة بعد غد الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما حسم فريق زد إف سى الصعود الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لأول مره في تاريخه عقب الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلة.