شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقعة نهائى كأس مصر بين بيراميدز وزد فى برح العرب والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى بيراميدز نظيره زد في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" الذى يقدمها بشكل يومى الضوء عن الإجاات التي تخص أبرز الأسئلة عن موقعة نهائي الكأس.

س: ما هو مشوار بيراميدز وزد إلى نهائي كأس مصر

ج: وصل بيراميدز لنهائى كأس مصر بعدما افتتح مشواره بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، والفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4- 0، وأخيراً الفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.

بينما وصل زد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1 ثم الانتصار على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3- 0 ثم الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيراً إقصاء الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

س: من هو حكم نهائي بطولة كأس مصر؟

ج: يدير أحمد الغندور نهائى كأس مصر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود ناجي حكما رابعا، ويقود محمود بسيوني تقنية الفار ويعاون محمد يوسف وأسامة السيد، وشريف عبد الله حكما مساعدا احتياطيا.

س: ما هو الحدث الذى ينتظر بيراميدز وزد في نهائي الكأس؟

ج: ويعد الموسم الحالي الأول منذ 13 عاما، الذى سيشهد تتويج بطل لمسابقة كأس مصر بعيدا عن الأهلي أو الزمالك، حيث كان إنبي آخر الفائزين باللقب بعيدا عن قطبي الكرة المصرية عندما حصد لقب بطل كأس مصر موسم 2010 – 2011 عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد وعقب ذلك لم يخرج البطل عن القطبين الاهلى والزمالك على مدار تلك السنوات الماضية.

س: ما هو موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر؟

ج: ضرب فريق بيراميدز موعداً مع زد في نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

س: ما هي تعليمات مدربى بيراميدز وزد قبل نهائي الكأس؟

ج: حذر الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، اللاعبين من خطورة هجوم زد، مؤكدًا إنه فريق منظم جدًا ويمتلك جهاز فنى على أعلى مستوى ولن تكون المواجهة سهلة على الفريقين، كما تحدث المدرب مع اللاعبين حول ضرورة التركيز طوال المباراة لتحقيق الانجاز والتتويج باللقب.

في المقابل، يمنى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، النفس بالحصول على هذا الكأس ليكتب اسمه بالذهب فى تاريخ زد الذى ستكون أول ألقابه، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز السابع في أول مواسمه بالدورى، والوصول لنهائى كأس مصر في إنجاز رائع، كما طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب.