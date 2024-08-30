شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوجه الشكر للاعبه عمرو موسى ويرفض تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

وجه النادي المصري، الشكر لـ عمرو موسى قائد الفريق، وذلك قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المرتقب، حيث قرر المصري عدم تجديد تعاقده مع اللاعب بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر.

ويستعد النادي المصري البورسعيدي لمواجهة الهلال الليبي غي الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة- يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.

وفاز فريق الهلال الليبي على ضيفه فريق كيتارا الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة صعد الهلال الليبي للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره الأوغندي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على الملعب ذاته.