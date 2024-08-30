شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30-8-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن، معسكره المغلق المقام منذ الأربعاء الماضي على استاد السلام.

الزمالك يضع الرتوش النهائية على ملف تجديد عقد زيزو

يضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش النهائية على ملف تجديد عقد أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو" نجم الفريق الكروى الأول.

اتحاد الكرة يسحب قرعة دورى المحترفين الأحد المقبل

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، يوم الأحد المقبل موعدا لسحب قرعة الدورى العام القسم الثانى المجموعة الأولى "دورى المحترفين".

الأهلى يُقنع قندوسى بالرحيل للإعارة لقيد أشرف دارى

نجح مسئولو النادى الأهلى فى إقناع الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الفريق بالرحيل حالياً على سبيل الإعارة.

انطلاق معسكر الزمالك بالإسكندرية اليوم بعد تأجيله 24 ساعة

ينتظم الفريق الكروى الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الجمعة، فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية.

بيراميدز يتحدى زد اليوم فى نهائى كأس مصر.. مولد بطل جديد

يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق زد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلى يحدد "تسعيرة" رحيل بيرسى تاو خلال ميركاتو الصيف

حدد مسئولو النادى الأهلى شروط رحيل الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

منتخب مصر يواصل معسكره استعدادا لضربة البداية بتصفيات أفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن، معسكره المغلق المقام منذ الأربعاء الماضي على استاد السلام.