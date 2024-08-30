شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح مديرا فنيا لبلدية المحلة استعدادا لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامي، تعيين إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، مديرا فنيا لبلدية المحلة استعدادا لمنافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة على "فيس بوك"، صورا لإبراهيم صلاح بقميص البلدية معلقا عليها: "ننـتظر منـــك الكــثير.. إبــراهيم صلاح مرحبأ بـــك في النادي المكلي".



ابراهيم صلااح



ابراهيم صلاح مدير فني للبلدية



ابراهيم صلاح

لم يستطع فريق بلدية المحلة مجابهة خبرات فرق الإيجبشيان ليج، ليهبط سريعاً بعد توقف رصيده عند النقطة 28، بعدما خاض 34 مباراة، فاز خلالها فى 7 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 20 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 65 هدفاً. واختتم بلدية المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل أمام الزمالك في الجولة 34 والأخيرة بهدفين لمثلهما.