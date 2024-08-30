صافرة مصرية تدير مباراة بوروندي والسنغال في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن اسناد مباراة بوروندي والسنغال في افتتاحية تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب لطاقم حكام مصري.

وستقام مباراة خلال مباراة بوروندي والسنغال في افتتاحية تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر من العام المقبل في دولة المغرب.

طاقم حكام مصري يدير مباراة بوروندي والسنغال في أمم أفريقيا

وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي، ومحمود البنا، حكما رابعا.

وستقام مباراة بوروندي والسنغال يوم 9 سبتمبر المقبل، في أولى جولات المنتخبين في تصفيات أمم أفريقيا.

ويستضيف المباراة ستاد بينجو في مدينة ليلونجوي بملاوي، والذي يتسع لـ41 ألف مشجع، وجرى افتتاحه عام 2017.