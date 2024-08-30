شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضع شروطا للاستمرار في تدريب الإسماعيلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، شروطا للاستمرار في القيادة الفنية لفريق الدراويش في الموسم المقبل، بعد تأكيد مجلس إدارة الإسماعيلى على استمراره في أكثر من حديث.

وقال مصدر في الإسماعيلي لـ"الخليج 365": إن إيهاب جلال وضع عدة شروط للاستمرار في القيادة الفنية للدراويش الموسم المقبل، والتي جاء أبرزها رفع إيقاف القيد عن الإسماعيلى وتدعيم الفريق بصفقات قوية من اختياره".

وأضاف المصدر: إن إيهاب جلال رفض أن يستمر هذا الوضع في الإسماعيلى كما حدث الموسم الماضى الذى دخله الفريق بدون صفقات بسبب إيقاف القيد، وأن إيهاب جلال متمسك بتحقيق هذه الشروط للاستمرار مدربا للفريق".

أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصرى بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفوارى جان موريل والتونسى نور الزمان الزمورى لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

ويحق للبوليفى كارميلو الحصول على 444 ألف دولار أمريكى، ما يعادل 21 مليون جنيه مصرى تقريباً، شاملة فوائد التأخير حتى الآن، كما يحق للتونسى نور الزمان الزمورى الحصول على 400 ألف دولار ما يعادل 34 مليون جنيه، كما أصبح الإسماعيلى ملزماً بسداد 860 ألف دولار لجان موريل، بخلاف فائدة 5%، ما يوازى 45 مليون جنيه مصرى لتصبح إجمالى الغرامات المادية الموقعة ضد الاسماعيلى 60 مليون جنيه.